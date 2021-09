Un vide-dressing collaboratif en pleine crise sanitaire

Le troc et l’échange sont à la mode, et ce n’est pas ce gérant de ce site de vide-dressing en ligne qui vous dira le contraire. Hiro Gavaldon a repris Molli and co il y a maintenant 8 mois. Depuis, des centaines d’articles sont en vente à des prix abordables : “Il n’existait pas encore en Polynésie une structure facile d’accès pour pouvoir acheter ou vendre des vêtements d’occasion. Et nos modes de consommation ont évolué” indique Hiro.

Le choix est donné entre 600 vêtements. Pour être vendeur, le principe est simple : d’abord, le vêtement doit être de bonne qualité, puis il suffit d’établir un contrat de vente de un an avec le gérant en le contactant, et ensuite de décider ensemble du prix, avant qu’il soit mis en vente sur le site. Des prix fixés en fonction de leur état et par rapport au prix du marché. Il faut compter environ une diminution de 30 à 40% par rapport à la valeur réelle du produit lorsqu’il est neuf. Pour devenir client, il suffit de se connecter sur le site en créant un compte, puis choisir son article. Molli and co fait le reste jusqu’à la livraison à domicile gratuite : “Nous livrons les produits aux clients, ils essaient les produits et ils ne sélectionnent que ceux qu’ils veulent garder. S’ils n’en prennent aucun, on repart avec l’ensemble des produits et ils n’ont pas à débourser de l’argent”. Toutes les îles sont desservies.

La mode à petits prix et surtout de qualité, directement chez soi, est un concept qui a le vent en poupe en Polynésie. Une aubaine en ces temps de confinement.