Un va’a en difficulté secouru par la Marine nationale et le JRCC

Plus de peur que mal. Ce mercredi, un homme en va’a s’est retrouvé en difficulté à proximité du site de plongée des « 3 épaves », lorsque sa pirogue s’est mise à couler. Une mésaventure qui aurait pu mal tourner sans l’intervention de l’armée et de la vedette d’intervention de la base navale de Papeete.

En mission de routine de formation dans le lagon de Punaauia, l’équipage de la vedette a vite repéré l’embarcation et lui a porté assistance. En liaison avec le JRCC (Centre de coordination de sauvetage), l’équipage de la Tuamata a pris en charge le naufragé et son va’a. Celui-ci a été ramené sain et sauf sur la terre ferme.

Le va’a était en train de couler à proximité du site de plongée des « 3 épaves » (Crédit Photo : ALPACI-FAPf)

Le patron d’embarcation, récemment promu second maître commissionné au titre de ses fonctions de baleinier de récif, a pu s’appuyer sur sa parfaite connaissance du lagon pour mener à bien cette mission.