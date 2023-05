Un tour de l’île en brouette pour alerter la population de l’urgence climatique

« C’est un peu devenu notre symbole et notre mascotte. A la base, on l’avait fait pour que l’on voit un peu l’autonomie alimentaire et mettre en avant les fruits et légumes de notre Fenua. Les gens nous en donnaient et on faisait le tour avec, en fait. Cette fois, on les acceptera toujours, mais l’on gardera la brouette pour faciliter le transport de nos affaires et garder ce symbole-là du faapu », explique Jason Man, le président de l’association.

« L’idée, c’est de rencontrer les gens qui sont motivés autour du climat et de les sensibiliser à la marche que l’on organise le 17 juin », précise Antoine Simon, le secrétaire de Te Motu.

Ce tour de l’île à pied devrait s’achever, mercredi, en milieu de journée, avec un retour à Papeete.