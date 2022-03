Un tour de l’île de Tahiti à vélo pour soutenir l’Ukraine

Des morts, des populations déplacées, des habitations détruites… Le conflit entre l’Ukraine et la Russie est partout dans les médias et sur les réseaux sociaux. Bien qu’à des kilomètres, certains Polynésiens se sentent donc concernés. C’est le cas de Félix, élève au lycée de Taravao, et de plusieurs de ses amis.

Pour manifester leur soutien aux Ukrainiens, ces jeunes ont décidé d’organiser un tour de l’île à vélo. Le départ se fera au quai de Faratea à 7 heures le samedi 26 mars. Plusieurs arrêts sont prévus pour permettre à ceux qui le souhaitent de rejoindre le groupe.

Pourquoi un tour à vélo ? Pour ces jeunes, c’est une manière de “donner plus de poids” à leur action mais aussi l’occasion de réaliser “un défi sportif”, de donner un peu d’eux-mêmes pour marquer leur solidarité au peuple ukrainien, même à l’autre bout de la planète.

