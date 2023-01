Un temps toujours perturbé sur la Société et les Australes

Météo-France Polynésie a placé en vigilance orange pour fortes pluies les zones : Australes Ouest, Australes Centre. En vigilance jaune, toujours pour fortes pluies, les zones : Mopelia, îles du Vent, îles Sous-le-Vent. Et en vigilance jaune pour vent violent : Australes Ouest, Australes Centre, Mopelia, îles Sous-le-Vent.

Météo îles Sous-le-Vent

Samedi et dimanche, les accalmies sont de plus en plus durables néanmoins, des passages d’averses voire de grains sont toujours possibles localement. Ils sont d’ailleurs plus fréquents vers Mopélia où de forts cumuls sont toujours possibles.

Vent modéré à assez fort de Nord-Nord-Ouest avec des rafales avoisinant les 80 kilomètres/heure, notamment vers Mopelia.

Mer agitée à localement forte dominée par la mer du vent. Petite houle longue de Sud-Sud-Ouest. Arrivée samedi d’une houle longue de Nord-Nord-Ouest d’1 mètre.

Météo Tahiti et Moorea

Cette nuit, des passages pluvieux sont encore possibles sur les côtes Nord et Ouest. Samedi et dimanche, une amélioration progressive se dessine. Le ciel reste gris dans l’ensemble mais de timides éclaircies percent parfois. Les averses, elles, se font moins fréquentes mais peuvent être encore fortes par endroit. Températures extrêmes prévues : 23 et 30 degrés Celsius.

Vent de secteur Nord modéré samedi avec des rafales sous grains à 60/70 kilomètres/heure. Dimanche, il vient au Nord-Nord-Est faible à modéré.

Mer agitée dominée par la mer du vent. Petite houle longue de Sud-Sud-Ouest. Arrivée samedi d’une houle longue de Nord-Nord-Ouest d’1 mètre, montant à 1 mètre/1 mètre 50 dimanche.

Météo Australes

Un temps perturbé continue d’intéresser le Nord des Australes. Les fortes précipitations et les grains concernent principalement Rurutu et Tubuai cette nuit, mais peuvent parfois déborder du côté de Rimatara. Elles se concentrent ensuite sur Rimatara et Rurutu samedi et dimanche, tandis que les accalmies s’installent sur Tubuai samedi en cours de journée puis plus nettement dimanche. Ailleurs, les éclaircies prédominent sur Raivavae et Rapa.

Sur les îles du Nord, vent assez fort à fort de Nord à Nord-Nord-Est avec des rafales avoisinant encore les 80 kilomètres/heures. À Rapa, vent modéré de Nord-Est samedi venant au secteur Nord faible à modéré dimanche.

Mer agitée à forte dominée par la mer du vent avec des creux jusqu’à 3 mètres sur les îles du Nord cette nuit et samedi, s’amortissant dimanche autour de 2 mètres.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

Vigilance orange : soyez très vigilants, des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique et suivez les conseils précisés pour chaque phénomène sur le site www.meteo.pf et les consignes particulières éventuellement émises par le haut-commissariat.