Un téléservice pour gérer les escales de navires en Polynésie

« L’augmentation du trafic des navires de croisières, mais aussi des navires de plaisance qui se conjugue avec le trafic intérieur des goélettes engendre des conflits d’usage et d’utilisation des infrastructures, note le conseil des ministres dans son compte-rendu. Cela pose en outre des problématiques diverses de sécurité environnementales, de sûreté, d’accueil touristique, et de manière générale d’acceptabilité des navires dans les îles ».

Le nouveau téléservice doit permettre de gérer, « pour toute la Polynésie, l’accès aux infrastructures portuaires (hors affectation au Port autonome) et l’utilisation des zones de mouillage. »

Un enregistrement avant l’arrivée de tout navire sera obligatoire. Un planning de réservation sera consultable en ligne.

Tous les navires seront concernés : croisières, yachts de luxe, plaisance et navire de desserte régulière (autres, selon cas).

Néanmoins, le déploiement de la plateforme concerne dans un premier temps les navires de croisières.

Par ailleurs, le projet comprend également l’installation de dispositifs de mouillage dans les îles de la Polynésie française, visant à réduire l’impact des ancrages forains désorganisés sur les fonds marins et les récifs coralliens.

Comment fonctionne ce nouveau téléservice ?

Le planning de réservation est consultable de façon libre et sans inscription.

Pour faire une réservation il faut suivre les étapes suivantes :

1. S’inscrire sur le site : l’ouverture d’un compte est obligatoire pour réserver un mouillage ;

2. Déclarer votre navire : renseigner les informations du navire et du capitaine, cette démarche est à effectuer avant l’arrivée du navire en Polynésie ;

3. Réserver un mouillage : en fonction de l’emplacement voulu et de la disponibilité, ce choix se fait via une carte interactive.

À noter : Il est possible de faire vos démarches de sorties et donc de demander la “clearance de sortie” depuis la plateforme.