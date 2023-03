Un sondage en ligne avant le lancement du futur navire “Taiarapu Express”

L’année dernière, à l’arrivée du nouveau navire Apetahi Express, le groupe Degage avait annoncé son intention d’utiliser le Aremiti 5 pour mettre en place une nouvelle desserte entre la Presqu’île et Papeete. “On réfléchit à cette piste là parce qu’on sait que les routes sont chargées de voitures, expliquait alors Tuanua Degage. Il y a beaucoup de trafic. On réfléchit déjà depuis longtemps à trouver des solutions. On a pensé à des navires lagonaires mais on voit bien qu’on n’y arrivera pas dans le lagon. (…) On se dit qu’on a l’Aremiti 5 (…) Pourquoi ne pas essayer une liaison Taravao Papeete tous les jours. Mais il faut qu’on en discute avec le gouvernement. C’est une ligne qui ne peut être mise en place qu’avec l’accompagnement du Pays.”

En août dernier, le Pays aait annoncé qu’une étude “d’évaluation et de définition du besoin, à laquelle toutes les parties prenantes seront associées, complétée par une analyse financière ciblée”, serait mise en place.

Le “Taiarapu Express” pourrait bientôt prendre la mer. La société annonce “un bateau rapide et confortable” qui reliera Papeete et Taiarapu “en 1h15 seulement”. Avant le lancement de la desserte, Aremiti a lancé un sondage sur les réseaux sociaux. Un questionnaire qui doit permettre de cibler au mieux les besoins des passagers.

Le questionnaire est disponible en cliquant ICI