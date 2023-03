Un projet de coopération entre les OPT de Nouvelle Calédonie et de Polynésie française

Le président du conseil d’administration de l’Office des postes et télécommunications (OPT) de Nouvelle Calédonie, Yoann Lecourieux a été reçu ce matin par le président Edouard Fritch et le ministre de l’Économie et des Finances, en charge des Télécommunications, Yvonnick Raffin.

Les conditions d’une future coopération entre les offices des deux territoires, au travers des activités communes exercées qui portera sur :

l’échange de connaissances et de compétences dans les domaines des télécommunications, de la poste, des services financiers et de la distribution pour améliorer l’efficacité des deux organisations et favoriser l’innovation

le renforcement de la qualité des services offerts aux clients de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française

le développement des liens sociaux et économiques entre les deux organismes.

Les deux OPT se sont engagés à concrétiser cette coopération par une convention de partenariat à conclure dans les prochaines semaines.