Un projet de campus à Opunohu pour les lycéens de Moorea

Ce sont plus de 330 enfants de Moorea, qui doivent se rendre chaque jour à Tahiti, pour suivre leur cursus scolaire. Cette situation, particulièrement pénible pour les enfants, a amené les familles de l’île sœur à solliciter depuis plus de 10 ans, la construction d’un lycée.

Face à ce constat, il devenait impératif de favoriser l’accès à l’enseignement sur l’île sœur dans un environnement de qualité. Ce projet de campus, piloté par le ministère de l’Éducation, via la DGEE, représente un levier de réussite scolaire, grâce à l’optimisation des conditions de travail des élèves.

C’est sur le site de Opunohu, à proximité du lycée agricole, que ce projet va voir le jour. Un site clé, qui permettra de mutualiser les équipements et les structures des lycées. Ce faisant, c’est un véritable campus scolaire qui sera érigé sur 14 hectares, comprenant le lycée agricole actuel, le futur lycée d’enseignement général, et le futur lycée professionnel. Une première en Polynésie.

Le Président de la Polynésie française, Edouard Fritch, accompagné du Vice-président, Jean-Christophe Bouissou, de la ministre de l’Éducation, Christelle Lehartel, du ministre de l’Agriculture, Tearii Te Moana Alpha, et du ministre des Grands travaux, René Temeharo, s’est rendu vendredi après-midi à l’école bioclimatique de Papetoai à Moorea. Le gouvernement a souhaité venir à la rencontre du maire Evans Haumani, et de son conseil municipal afin de leur présenter le projet de campus d’Opunohu, destiné aux lycéens de Moorea. (Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

L’équipe de direction du campus sera la suivante : le proviseur reste celui du lycée agricole, un proviseur-adjoint de l’éducation nationale sera affecté ainsi qu’un gestionnaire matériel. Ce nouveau campus proposera un programme pédagogique très complet.

Le lycée général devrait accueillir 245 élèves de la seconde à la terminale. Le lycée professionnel, lui, devrait accueillir 72 élèves dans trois filières de formation ; l’hôtellerie, le bâtiment et l’horticulture. Ainsi, cumulé avec le lycée agricole, le campus à trois pôles scolaires, aura un effectif global de 640 élèves et de 140 agents encadrants.

Une architecture bioclimatique

L’architecte Lacombe, qui a été sélectionné par un jury pour ce projet, était également présent pour exposer en détail l’ensemble architectural du campus scolaire. Selon l’architecte, le projet prend en compte les aspects environnementaux, la beauté et la qualité du site et est respectueux de la topographie du terrain. En plus du pôle dédié à l’enseignement général et de celui dédié à l’enseignement professionnel, le campus scolaire sera composé d’un complexe sportif, d’un internat, d’un Centre de Documentation et d’Information (CDI) et d’un réfectoire. L’architecture sera bioclimatique, avec une valorisation du bois de pin de Moorea. Les personnes à mobilité réduite seront naturellement prises en compte, et pourront circuler à travers le campus grâce à l’installation de voies adaptées.

La réalisation des travaux, se fera de façon progressive, par phase, afin que les bâtiments puissent être utilisés au fur et à mesure de leurs achèvements, par le lycée agricole déjà en place. Les travaux devraient prendre fin en 2024. Le projet finalisé avec mobilier et équipements est évalué à près de 4,2 milliards de Fcfp.

Le conseiller municipal, Thierry Tapu, a exprimé sa satisfaction concernant le choix de Opunohu, car les sites archéologiques, au travers des différents paepae, montrent que ce domaine servait dans les anciens temps, de lieu de formation des archers, des pêcheurs et des agriculteurs.