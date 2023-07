Un projet d’application pour les arrêts de travail

Ce projet vise à moderniser et simplifier le processus de gestion des arrêts de travail, en permettant la transition vers un système électronique « efficace et sécurisé » précise le gouvernement. Via une application, les personnes malades pourront notifier leur arrêt à la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) et à l’employeur sans avoir à se déplacer.

Objectif pour le gouvernement : soutenir une transformation numérique visant à faciliter le travail des professionnels de santé, à améliorer l’expérience des patients et à optimiser les processus administratifs. Ce dispositif devrait également faciliter la veille sanitaire et le suivi des épidémies.

Ce projet de loi a été transmis au Conseil Economique Social Culturel et Environnemental (Cesec) et au Conseil de l’ordre des médecins pour avis en vue d’une transmission prochaine à l’Assemblée de Polynésie française (APF).