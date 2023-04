Un programme pour stériliser les moustiques grâce aux rayons X

Cet événement, qui se tiendra dans un hôtel de Tahiti, a été conjointement organisé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Institut Louis Malardé (ILM). Cette réunion d’experts portera sur « le programme régional PAC-SIT de lutte contre les maladies infectieuses transmises par le moustique Aedes aegypti, à l’aide de la Technique de l’Insecte Stérile (TIS) ».

« Porté par l’ILM en collaboration avec l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et plusieurs partenaires scientifiques, ce programme associe la Polynésie française, les Îles Cook et Rapa Nui, et sera lancé prochainement », indique le communiqué.

Cette nouvelle technique de stérilisation sera testée sur trois sites pilote : Tetiaroa, Tahiti, et l’atoll Aitutaki aux Îles Cook, pour déterminer son efficacité « contre le moustique Aedes aegypti, principal vecteur de la dengue, du Zika, du chikungunya, etc ».

« Proche du procédé de stérilisation par la bactérie naturelle Wolbachia expérimenté avec succès à Tetiaroa par l’ILM, la TIS est l’une des méthodes de lutte les plus respectueuses de l’environnement. Elle repose sur la production et le lâcher de moustiques mâles stériles dont l’accouplement avec des femelles sauvages empêche la reproduction. Les moustiques mâles seront stérilisés à l’aide d’un stérilisateur à rayons X, dont l’ILM a récemment fait l’acquisition ».

Au total, une trentaine de spécialistes participeront à ce workshop dont des « experts des instances onusiennes (…) ainsi qu’une dizaine d’investigateurs en charge de programmes d’évaluation de la TIS dans leurs pays ».