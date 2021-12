Un premier salon Poe Ma’ohi pour les 60 ans de la perle de Tahiti

Dans cette exposition consacrée aux pionniers de la perliculture, sont aussi mis en valeur les plus beaux bijoux, mais pas seulement. “Cette année, il y aura une salle dédiée à des expositions de bijoux extraordinaires, qui accompagnent 7 bijoux qui sont en concours. Il y a une salle d’exposition avec des perles exceptionnelles, dont une perle naturelle avec sa certification internationale de 17 mm, et des photographies de 1961, et une salle réservée à des projections de films d’archives de 1961 où on voit les pionniers de la perliculture. Samedi matin, une conférence sur la perle de Tahiti sera organisée à 10 heures 30, et à 15 heures 30, ça sera une conférence sur toutes les perles du monde pour voir comment notre perle est la reine des perles. Dimanche matin à 10 heures 30, on organise une conférence sur les critères de classification des perles et comment les entretenir” explique Jeanne Lecourt, conférencière pour la fédération perlière de Polynésie, qui aimerait renouveler ce rendez-vous annuellement.

Le salon aura lieu au Hilton Hotel Tahiti à Faa’a, jusqu’au dimanche 12 décembre, de 10 heures à 17 heures.