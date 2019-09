Un premier plateau de secours en cas d’alerte tsunami à Tiarei

“C’est avec émotion que je viens aujourd’hui, car comme vous le savez, je suis appelée à quitter le territoire dans les prochaines heures” confie Raymond Yeddou, chef des subdivisions des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent. Et c’est au-dessus de l’école primaire Moenoa Tevaihopu de Tiarei que l’administrateur des îles du Vent fait sa dernière visite de terrain.

Installés à plus de 10 mètres de haut, deux plateaux de secours sur une surface de 1 400 mètres carrés sont en cours de terrassement. Une démarche de prévention, engagé par l’État, le Pays et la commune, qui est la plus exposée aux risques naturels de Tahiti.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

“Ici, on a une capacité d’accueil qui est de 500 personnes. Elle est située juste à côté d’une école, avec des enfants qui ont une capacité pour se déplacer beaucoup plus limitée. Donc la priorité pour nous, c’était de mettre à l’abri les enfants et les personnes âgées, et de mettre la plateforme au meilleur endroit par rapport aux risques qui peuvent se produire. On a d’autres communes qui se sont engagées dans la même démarche. Aujourd’hui, elles sont toutes informées et elles savent qu’elles doivent se mettre aux normes. Le mouvement est engagé, et naturellement, nous, on continuera à l’accompagner” explique Raymond Yeddou, représentant le Haut-commissaire de la République.

Après ce chantier, des opérations de sensibilisation et d’exercices tsunami devraient se mettre en place. Hitiaa o te ra compte plus de 10 000 habitants. Pour le moment, seulement cinq plateaux sont déjà prêts à accueillir la population, mais la commune cherche d’autres points de chutes auprès des propriétaires terriens. “Il y a trois plateaux en ce moment sur Tiarei” nous dit Dauphin Domingo, maire de Hitiaa o te ra.

À Moenoa, les travaux ont démarré depuis le mois de juillet et devraient se terminer avant la fin de l’année.