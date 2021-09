Un premier comité de pilotage de la formation continue des personnels de l’éducation

La création depuis la rentrée d’août 2021 d’un département de la formation continue et de l’innovation au sein de la DGEE (direction générale de l’Éducation et des enseignements) marque la volonté du Pays d’offrir à tous les personnels de l’éducation la garantie d’un accompagnement au plus près de leurs besoins, ainsi que de l’actualité pédagogique, technique et didactique.

La ministre de l’Éducation, de la modernisation de l’administration, en charge du numérique, Christelle Lehartel, a ainsi réuni, jeudi après-midi, avec le vice-recteur, Philippe Lacombe, le premier comité de pilotage de la formation continue.

En lien direct avec les priorités de la politique éducative portée par le Pays (Charte de l’éducation érigée en loi du Pays en juillet 2017), la ministre a fixé les objectifs en vue de l’élaboration d’un plan global de formation visant à faire de la Polynésie française un territoire apprenant. Ce plan global de formation continue concerne les enseignants des 1er et 2nd degrés, ainsi que les personnels non enseignants, soit plus de 5 000 agents.