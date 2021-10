Un premier championnat de pêche au gros à Tahiti

Après le succès du Tahiti Fishing Contest organisé en février dernier, les organisateurs, le Haura Club de Tahiti et Pacific Racing, lancent le premier championnat de pêche au gros pour tous les pêcheurs de Tahiti et des îles.

Les règles sont simples : au terme des 4 étapes, l’équipage qui aura cumulé le plus de poids de poissons homologués sera Champion de Tahiti de pêche au gros et remportera 1 million de Fcfp – hors jackpot. Les 2e et 3e empocheront respectivement 650 000 CFcfp et 350 000 Fcfp soit un total de 2 million de Fcfp.

Il y aura en plus un prize money de 300 000 Fcfp qui sera décerné à chaque étape.

“Nous sommes vraiment très heureux d’annoncer ce premier Championnat qui était attendu depuis longtemps par les pêcheurs locaux mais aussi des îles. Le Tahiti Fishing Contest, qui devient la Finale du Championnat, avait réuni 55 bateaux et nous avions eu de supers retours des pêcheurs ! De là, nous avons décidé avec le Haura Club de Tahiti, de lancer ce Championnat, qui, on espère aura autant, voire plus, de succès. Nous attendons plus de 50 équipages qui auront 4 étapes pour montrer leur qualité de pêcheur. Nous avons choisi ces dates en fonction des meilleures phases de la Lune, qui sera montante à chaque date. Nous espérons que cela portera chance à tous les pêcheurs !” indique Teva Plichart, co-organisateur du Championnat de Tahiti de pêche au gros :

Les 4 dates du Championnat de Tahiti de pêche au gros :

Étape 1 : 16 octobre 2021 : Marina Taina (Punaauia)

Étape 2 : 13 novembre 2021 : Marina Tehoro (Mataiea

Étape 3 : 15 janvier 2022 : Marina Tehoro (Mataiea)

Étape 4 : 12 février 2022 : Marina Taina (Punaauia)

INSCRIPTIONS :



Pour s’inscrire au Championnat, il faudra s’acquitter des frais d’inscription de 100 000 Fcfp (hors jackpot) et remplir un formulaire sur internet à www.tahiti-fishing-contest.com ou aux magasins suivants : Daniel Leurre à Faa’a, Excocet Distributions à Papeete et Vaimoana Lure à Arue.

Les pêcheurs peuvent également participer à l’une des quatre étapes sans pour autant participer au Championnat, avec des frais d’inscription de 30 000 Fcfp (hors jackpot).