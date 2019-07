Un petit goût d’Easy rider sur le front de mer de Papeete

Le but premier de ce rassemblement est de célébrer le 4 juillet 1776, date à laquelle les Etats-Unis d’Amérique se sont libérés du joug de la “perfide Albion”. 243 années plus tard, c’est à leur manière que les fondus de belles mécaniques et mélomanes amoureux des staccatos rugissant des pots d’échappement des Harley Davidson fêtent cette date.

N’y voyez pas là un américanisme primaire, ou un soutien à la candidature de Donald Trump pour la présidentielle US de 2020 , mais plutôt un hommage à cette terre et à ces hommes qui ont fait sortir des usines de Detroit ou de Milwaukee, ces véhicules et montures emblématiques de l’american way of life.

Harley, Indian, Jeep, Ford Mustang, Dodge Charger, Corvette etc.. la liste est longue et toutes ces marques ont fait rêver et vibrer des générations entières de petits gars, fans de rock’n’roll, de grands espaces et de liberté. Mais cette passion se conjugue également au féminin. Raumana Puputauki est la présidente de l’association Street Truck 987 “Nous sommes plusieurs associations à s’être mobilisées pour cette journée. Pour notre part nous sommes une vingtaine de propriétaires de pick up à être présents, mais il y a d’autres associations comme celles des amateurs de Jeep ou de Harley qui sont aussi là pour cette journée qui va être au top”.

Customs aux peintures flamboyantes et aux moteurs tonitruants vous attendent sur le Front de mer de Papeete pour une journée pleine d’animations qui se clôturera en début de soirée par des concerts.

Au programme:

Ouverture au public à 12 h 30

Début des activités à 13 h

Rue du 22 Septembre / Pomare

• 12h30 : Ouverture de la ARD

• 13h à 17h : Atelier création de tableaux de terre

• 13h à 17h : Stand de maquillage

• 13h à 17h : Atelier de dessin

• 13h à 17h : Toboggans gratuits avec Magic Land

Boulevard Pomare

• 13h à 18h : Scène artistes Banque de Polynésie

• 12h30 à 15h30 : Exposition des Riders sur le boulevard POMARE

• 15h30 : début du défilé des riders

circuit : rond point chirac / temple Paofai/ Hinoi

• 13h à 16h : Stand d’informations du bureau de la Propreté de la ville de Papeete

Face à la Rue Jeanne D’Arc

• 11h à 15h30 : Essai libre freestyle BMX, VTT par XTR (Xtreme Team Riders)

Vélo à gagner par tirage au sort pour toutes inscriptions aux activités XTREM ou achat d’un ticket à 100F

• 13h à 14h : Wheeling contest

• 14h à 15h : Nose contest

• 15h à 15h30 : BMX free Style contest