Un nouvel ouvrage de Bruno Saura pour redécouvrir l’histoire de Rurutu

L’anthropologue Bruno Saura revient avec un nouvel ouvrage dédié à l’histoire de l’île de Rurutu située dans l’archipel des Australes. Pour rédiger ce neuvième tome de la collection des Cahiers du patrimoine, l’auteur a passé en revue de nombreux manuscrits : “Rurutu a cette particularité, à la fois d’avoir une tradition orale très vivante, et puis les gens de Rurutu ont écrit leur histoire. Et il se trouve que vers 1960, ils ont envoyé leurs manuscrits, leurs puta tupuna, leurs cahiers de traditions, en Amérique, dans un musée qui les a sauvegardés. Donc on a des traditions de Rurutu qu’on peut trouver en Amérique. Aujpourd’hui elles sont à la bibliothèque de l’Université de la Polynésie aussi donc il y a des doubles.”

Durant trois décennies Bruno Saura est allé à la rencontre des natifs de l’île pour gagner leur confiance et affiner ses recherches : “Je pense qu’ils m’ont accordé leur confiance, de leur temps et de leur savoir pour que j’en fasse quelque chose. Il a fallu du temps pour que ça sorte parce que j’avais une responsabilité de ne pas écrire n’importe quoi et de bien comprendre ce que j’écrivais. Mais finalement, il y a un jour où les choses se sont faites”.

Pour le ministère de la culture qui soutien cette littérature endémique, ces ouvrages sont des trésors patrimoniaux dont notre société doit s’inspirer. “Je pense qu’au moment où on se pose plein de questions sur l’avenir de la planète, je crois que nos ancêtres ont aussi des leçons à nous réapprendre, estime le ministre de la Culture Heremoana Maamaatuaiahutapu. On a besoin de se replonger un peu dans la philosophie de ces histoires que racontaient nos anciens, et peut-être trouver des solutions à nos problématiques qui semblent toutes modernes mais qui ont peut-être aussi un echos un peu partout dans le monde dans nos traditions.”

Le livre « L’histoire ancienne de Rurutu » est désormais en vente dans les bibliothèques de la place et à la Maison de la culture de Papeete.