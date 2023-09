Un pas de plus vers l’accessibilité pour tous. Nommée par le président du Pays au poste de déléguée interministérielle au handicap, Nathalie Salmon Hudry a inauguré ce mardi un nouvel accès pour les PMR à la gare maritime de Papeete. « Le Port autonome a joué le jeu de l’accessibilité. On a vu que tous les guichets sont accessibles. Il y a des tronçons vers les bateaux qui sont marqués au sol, donc je pense que c’est une bonne avancée« , s’est réjouie la jeune femme. Même si elle admet qu’en « matière de handicap, il y aura toujours des choses à faire. C’est sans fin. (…) Là, vraiment, la dynamique est bonne. Tout le monde joue le jeu et je pense que c’est signe fort qu’on envoie à la population. »

Un cheminement piéton qui s’étend du parking jusqu’à l’intérieur de la gare a été aménagé de façon à améliorer l’accès des PMR aux navires, mais également aux zones d’attente.

Crédit : Andy Ebb / Tahiti Nui Télévision

Pour le ministre de l’Équipement Jordy Chan, « c’est une avancée parce que ça améliore considérablement les conditions de circulation des PMR. Rien que faire des rampes d’accès ça améliore beaucoup les choses ».

D’autres aménagements notamment sur le front de mer sont prévus.