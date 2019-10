Un nouveau véhicule de secours pour les pompiers de Papeete

D’un coût de 19,7 millions de Fcfp, cet équipement est financé à parts égales par le Fonds intercommunal de péréquation (FIP) et par la commune.



Le centre de secours de Papeete compte 24 sapeurs-pompiers professionnels et 30 sapeurs-pompiers volontaires. Il dispose déjà d’un camion-citerne rural moyen (CCRM), d’une ambulance dédiée aux risques technologiques et naturels (risques chimiques), d’un fourgon pompe tonne léger (FPTL), d’un véhicule de secours routier (VSR), d’une échelle pivotante automatique (EPA), d’un fourgon dévidoir de grande puissance (FDGP), de deux véhicules tous usages (VTU), d’un groupe électrogène remorquable, d’une motopompe remorquable et d’une remorque mousse équipée d’une lance canon.

En 2018, les pompiers de Papeete ont effectué près de 3 200 interventions, soit une dizaine par jour en moyenne, principalement pour des secours à victimes (1 900), de l’aide aux personnes (900) et des accidents de la circulation (300). Parmi les opérations diverses assurées par nos équipes figurent également la protection des biens (fuites, odeurs de gaz), le nettoyage de voies publiques, les éboulements et effondrements et les exercices d’évacuation.