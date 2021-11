Un nouveau restaurant à l’aéroport de Tahiti-Faa’a

Le décor singulier du tout nouveau restaurant de l’aéroport est un véritable hommage au monde de l’aviation. Même les employés de salle font honneur au thème.

Dans ce nouveau restaurant, même les employés font honneur au thème (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

L’ouverture de cet établissement a permis de créer des emplois. Plus d’une vingtaine de personnes ont été recrutées au cours des deux derniers mois, et tous avec des contrats à durée indéterminé. Et parce qu’un aéroport fonctionne à toute heure de la journée et de la nuit, le service sera assuré très tôt le matin jusqu’à très tard le soir, en fonction des vols en place chaque jour.

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

L’installation de cette nouvelle enseigne avec son bistro et sa partie gastronomique va surtout permettre de diversifier l’offre en terme de restauration à l’aéroport international de Faaa.