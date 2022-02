Un nouveau décès lié au covid en Polynésie ces dernières 48 heures. La plateforme covid a publié les derniers chiffres de l’épidémie au fenua. Le taux d’incidence est en légère baisse de 2086 à 1588 pour 100 000. 23 personnes sont actuellement hospitalisées pour covid aigu dont 3 en réanimation. Des chiffres en constante évolution.

La semaine dernière, la direction de la Santé a revu les règles d’isolement. Désormais si vous êtes positifs et présentez des symptômes, mais que vous avez un schéma vaccinal complet, un isolement de 7 jours est recommandé, 10 jours si votre schéma vaccinal n’est pas complet ou si vous n’êtes pas vacciné.

Si vous êtes positifs mais asymptomatique, vacciné ou non vacciné, le télétravail est possible. Si vous présentez un schema vaccinal incomplet et cotoyez des personnes à risque, un isolement de 10 jours est recommandé.

Pour les enfants scolarisés et positifs à la Covid, qu’ils soient symptomatiques ou non, un isolement de 7 jours est recommandé.