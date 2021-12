Un nouveau camion pour les pompiers de Papeete

C’est Noël aussi pour les pompiers de Papeete. Leur cadeau : un outil de travail supplémentaire qui répond au nom de fourgon pompe tonne léger. Le nouvel enfin dispose d’un réservoir d’une capacité de 2 200 litres d’eau, mais aussi de matériel dernier cri.

34,7 millions de Fcfp, c’est le coût de l’investissement supporté par la commune de Papeete et l’Etat. Un achat indispensable, d’autant plus que la ville s’agrandit. De quoi justifier un renouvellement des équipements pour René Temeharo, troisième adjoint au maire de Papeete : “nos pompiers sont aussi formés tous les ans. Il y a des formations, il y a des remises à niveau. Et donc, l’outil qui est indispensable vient en renforcement”.

Ce nouveau camion vient renforcer la flottille du centre de secours de Papeete.