Un Noël des solidarités au parc Paofai

Cette opération vise à apporter un peu de bonheur à de nombreuses familles et à offrir à leurs enfants des cadeaux.

500 enfants préalablement sélectionnés par la DSFE participeront à cette journée festive. Au programme : de nombreuses activités comme notamment, des spectacles de magie avec magicien et clowns, des chasses aux trésors, un toboggan géant desservant une piscine à boules et bien d’autres animations et surprises.

Outre les sacs cadeaux et les bons remis à chacun des 500 enfants, de nombreux lots seront également à gagner par tirage au sort. Parmi ces lots : un week-end à Moorea en famille.