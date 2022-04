Un mini-golf à l’école Taimoana

COMMUNIQUÉ - La ministre de l’Éducation et de la Modernisation de l’Administration, en charge du Numérique, Christelle Lehartel, et le ministre de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance, en charge des Sports, Naea Bennett, se sont rendus ce jeudi à l'école Taimoana de Papeete, pour l'inauguration d'un mini-golf au sein de l'établissement scolaire.