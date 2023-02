Un métavers comme outil pédagogique au lycée hôtelier de Tahiti

Ce n’est pas le premier métavers polynésien mais c’est le seul consacré à l’hôtelerie et au tourisme. Gil Galasso, professeur au lycée hôtelier de Punaauia, s’est lancé il y a plus d’un an dans la réalisation de cet univers virtuel immersif.

Objectif : offrir un nouveau support pédagogique à ses étudiants. “Mes jeunes voyagent peu et donc ils ne comprennent pas facilement des univers qui sont éloignés dans le monde ou dans le passé. Par exemple, ils vont passer le bac de français. Et il y a certains textes du bac qui sont difficiles à comprendre parce qu’ils se situent en métropole et au XIXe siècle. Grâce au métavers, je crée l’univers du roman, et ils sont immergés à l’intérieur du roman, ils peuvent discuter avec les personnages et ils comprennent mieux”. Pour un cours d’histoire, Gil a également immergé ses élèves dans le métavers, à l’époque de la bataille de Bir Hakeim. “Les élèves peuvent parler aux personnages qui étaient dans le Bataillon du Pacifique”.

À l’origine, Gil est un passionné du jeu de “simulation de vie”, Les Sims. Autodidacte, c’est lui qui a entièrement modélisé le lycée hôtelier de Faa’a. Il l’a ensuite modifié pour y ajouter différents lieux tels que le port de Uturoa ou les vignes de Rangiroa… “Mes élèves, lorsqu’ils rentrent dans le métavers, peuvent marcher jusqu’aux vignes de Rangiroa, ils peuvent voir comment on vendange et comment on fait le vin. Et juste à côté tu as un champs de canne à sucre, tu as le chais de distillation du rhum de Tahaa. Donc sans se déplacer, ils peuvent voir facilement comment sont faits certains produits qu’ils utilisent tous les jours dans le restaurant.”

Le lycée hôtelier de Faa’a dans le métavers

Immersion, hors connexion

Bien qu’Internet entre de plus en plus dans les usages du quotidiens, certaines familles du fenua n’y ont toujours pas accès. Gil a donc rendu disponible son métavers hors connexion pour que les étudiants puissent continuer à l’explorer de chez eux.

Selon les derniers chiffres, datant de 2019, 66% de la population polynésienne a accès à l’internet fixe et 44% de la population possède un abonnement à l’internet mobile.

Dans le métavers du lycée hôtelier, les étudiants peuvent jouer, surfer, répondre à des quiz et même organiser des croisières ou des événements… comme l’élection de Miss Tahiti. “Il y a des portes qui donnent sur d’autres univers. L’une des portes envoie vers l’événement Miss Tahiti. On se retrouve à la mairie de Papeete et on organise l’événement. on met les tables, les chaises, etc.”

Gil a créé les avatars de certains de ses étudiants, comme Pohemai Hau-maru. “On peut répondre à des quiz dans différentes langues, par exemple en tahitien (…) Le métavers nous permet de mieux apprendre. On a l’idée visuellement. À l’écrit des fois on est un peu fatigué alors que visuellement ça facilite les choses”.



L’avatar de Pohemai, en pleine session de surf



Gil est en train d’étendre son univers pour y ajouter des métiers comme la gestion de pensions de famille ou la tenue d’une roulotte. Le but est que le métavers puisse servir en dehors du lycée hôtelier, pour la formation des professionnels.

Un food truck dans le métavers

Le Metavers sera présenté lors de l’événement Ludovia consacré aux usages du numérique dans l’enseignement du 15 au 17 février prochains à l’Université de la Polynésie.