Un kit juridique pour lutter contre la maltraitance animale

Six élèves du LEP de Faa’a ont fait don ce matin de cinq rampes de Boccia pour les jeunes de la fraternité chrétienne. Ce matériel adapté leur permettra de pouvoir pratiquer cette discipline aussi appelée « pétanque adaptée » avec plus d’autonomie. Objectif : améliorer la pratique sportive au sein de l’institution. Un très beau geste et un magnifique moment de partage...