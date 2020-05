Un jardin d’Éden à Rurutu

Rurutu est connue pour ses tarodières, avec des champs qui s’étendent à perte de vue. Mais il y a également un endroit des plus magnifiques dont tous les voyageurs parlent, un véritable havre de paix : le jardin aux milles couleurs et aux milles parfums d’Yves et Hélène Gentillhomme. « Comme on aime beaucoup les plantes, les bungalows sont noyés dedans ! » confient-ils. Le couple tient une pension de famille à Peva, un petit district qui fait partie de la commune de Moerai.

Comme beaucoup de Polynésiens, ces passionnés de nature ont passé le confinement dans leur jardin. « On choisit tous les deux les plantes. Moi, je vais chercher les fleurs, et Yves les plante et fait l’entretien » explique Hélène.

Et un jardin d’Eden comme celui-ci n’est pas rare aux Australes. On dit que dans cet archipel, la terre est tellement riche qu’il suffit de jeter des graines pour que la nature prenne tout de suite le relais…