Un internat presque entièrement rénové à Rurutu

Pour cette nouvelle rentrée scolaire à Rurutu, 36 élèves (16 filles et 20 garçons) au total intégreront l’internat du collège. Parmi eux, 32 élèves de la 5ème à la 3ème viennent de Rimatara.

Après quelques mois de rénovation, les filles ont pu découvrir leur internat dans la joie. De nouveaux équipements ont été mises en place pour améliorer leur quotidien. “L’internat des filles est complètement rénové, du coup elles ont eu la chance d’intégrer leur nouvel internat qui est propre, qui est beau, qui est fonctionnel, avec de nouveaux services comme la possibilité d’étendre le linge dans des endroits qui sont un peu plus à l’abri, la possibilité d’ouvrir des fenêtres même pendant la nuit sans se mettre en danger…” explique Guillaume Fabbri, Conseiller Principal d’Éducation du collège de Rurutu.

“C’est bien de vivre dans un nouveau bâtiment. On est à l’aise, on s’y sent bien (…) Mais c’est difficile de quitter nos parents et notre île. Il faut qu’on travaille bien à l’école” confie Urahere, interne en 3ème .

Mais du côté des garçons, l’internat n’est pas encore prêt pour les accueillir : “Il était un peu plus en mauvais état. (…) Les rénovations ont déjà commencé. On a pris de l’avance par rapport au planning. On escompte une fin de travaux d’ici janvier-février 2020, sous réserve de retards ce qui est toujours possible” précise le CPE. En attendant, ils sont donc logés dans une salle paroissiale à Moerai.

Tous espèrent que la visite prévue début septembre de la ministre de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, Christelle Lehartel, fasse avancer les travaux plus rapidement.