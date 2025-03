Un homme évacué au CHPF après une piqûre de méduse, interdiction de baignade à Taapuna

L’homme éprouvait des difficultés respiratoires après une piqûre de méduse survenue près de Taapuna.

Par mesure de précaution, le maire Simplicio Lissant a pris un arrêté pour interdire la baignade jusqu’à nouvel ordre dans le secteur allant de la passe de Taapuna au parc Vairai.

En cas de piqûre, « le réflexe à avoir, c’est de ne pas se rincer à l’eau douce, rappelait dernièrement le docteur Didier Bondoux. On peut se laver avec de l’eau de mer. Et à la maison, on peut enlever ce que l’on peut avec une pince à épiler, les petites bulles que l’on peut voir et qu’il ne faut pas éclater, car cela rend le côté allergique encore plus intense. Une crème à base de cortisone apaise aussi bien les choses. »

En période de saison chaude, il n’est pas rare de voir différentes espèces de méduses dans nos eaux ou sur les rivages.