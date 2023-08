Un gymnase perché sur les toits de Papeete

Gymnastique masculine et féminine, sports acrobatiques, ou encore gymnastique rythmique et sportive seront bientôt proposés sur les toits de Papeete. Des disciplines qui nécessitent 8 mètres de hauteur sous plafond et près de 420 mètres carrés de surface.

« On a vraiment besoin de tout cet espace pour pouvoir accueillir cette discipline, déclare l’initiateur du projet, Stéphane Herbet. Ça fait un certain nombre d’années maintenant que je fais faire la gymnastique à beaucoup d’enfants qui peuvent avoir un potentiel pour aller beaucoup plus loin qui je l’espère par la suite et dans l’avenir décrochera des futurs champions pour pouvoir représenter la Polynésie ailleurs. C’est un peu l’objectif.«

Et pour atteindre cet objectif, Stéphane a dû innover. Aucun terrain ou hangar disponibles en plein centre-ville, son regard s’est alors dirigé en haut des bâtiments. Si l’espace en ville est saturé au sol, il y a du potentiel dans les airs, de quoi ouvrir de nouvelles perspectives. Mais attention : la réglementation est très stricte et la plupart des bâtiments sont trop anciens pour recevoir une charge supplémentaire. Stéphane a dû faire face à de nombreux défis logistiques :

« Le bâtiment est existant, c’est un vieux bâtiment, il n’était pas question de le fragiliser et il fallait adapter la structure sur le bâtiment existant. Les poteaux du nouveau bâtiment sont superposés sur les poteaux du bâtiment de façon à le stabiliser. La structure que vous pouvez voir, c’est ce qu’on appelle une structure légère. Ce sont des charpentes antisismiques et anticycloniques. »

Lancés en début janvier, les travaux ont déjà bien avancé. Le gymnase recevra les futures étoiles montantes de la gymnastique au Fenua avant la fin de l’année.