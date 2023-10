Un futur métavers du Pacifique pour se former aux métiers de l’hôtellerie-restauration

Souvenez-vous, nous en parlions en début d’année : un professeur du lycée hôtelier de Tahiti, Gil Galasso, a créé un métavers, c’est-à-dire univers virtuel dans lequel il est possible s’immerger. Dans ce cas, l’objectif était pédagogique. Les étudiants pouvaient se projeter dans l’univers d’un roman étudié en cours ou encore dans une bataille comme celle de Bir Hakeim. Gil Galasso avait recréé les vignes de Rangiroa ou encore le port de Uturoa pour permettre aux étudiants de voyager sans bouger.

Cette méthode inédite d’apprentissage 2.0 a attiré l’attention du Campus des métiers et qualifications hôtellerie restauration. Depuis quelques mois, Gil Galasso a donc été missionné par sa directrice, Hina Grépin.

Le label national Campus des métiers et des qualifications permet d’identifier, sur un territoire donné, un réseau d’acteurs qui travaillent ensemble afin de développer des formations.

Sous tutelle du ministère de l’Éducation, le campus des métiers et qualifications hôtellerie restauration du fenua a donc pour mission de valoriser la filière. Dans ce cadre, un projet baptisé Métavers du Pacifique a été lancé, financé par le Fonds Pacifique : « L’objectif, c’est d’attirer les jeunes avec des outils qui font sens pour eux, qui leur parlent, qui sont proches des jeux vidéo, explique Hina Grépin. On s’est dit que c’était un moyen d’attirer les jeunes vers ces métiers pourvoyeurs d’emplois dans l’hôtellerie restauration ».

Et le métavers proposé par Gil Galasso a un atout considérable : ses formations peuvent être consultées hors connexion. Car si le président Moetai Brotherson promet le haut-débit partout en Polynésie l’année prochaine, de nombreuses familles du fenua n’ont aujourd’hui tout simplement pas accès à internet. « Ça réduit et ça casse un peu l’inégalité d’accès à la formation puisqu’on n’a pas besoin de casque virtuel, pas besoin de connexion. On peut télécharger en amont les modules et il suffit d’un simple smartphone depuis les Tuamotu et on peut accéder aux modules de formation. »

Une ile pédagogique virtuelle a été créée, sur laquelle il sera possible de se former à 9 métiers différents de l’hôtellerie restauration. « On a développé trois univers (…) Le premier ce sont tous les métiers de la mer, ce qui se fait à bord des paquebots ou des yachts de luxe, détaille Gil Galasso. Le deuxième univers, c’est la ville de Paris. Dans les programmes de l’éducation nationale, ils doivent connaitre des palaces, des bistrots qui se trouvent en métropole. Là le métavers nous aide. Et le troisième univers est spécifique aux métiers pour les Polynésiens dans leur quotidien ». On retrouvera ainsi des modules pour apprendre à gérer un food truck, un restaurant de plage ou encore, une pension.

Selon le campus, le projet s’inscrit dans la stratégie de développement du tourisme du Pays. Il s’agira donc de former les étudiants à un tourisme respectueux environnement et culture locale. « Chaque métier qui va être déployé en module contiendra des éléments de culture polynésienne, assure la directrice du Campus. Et il implémente également le tourisme durable puisqu’on a par exemple la construction d’un fare de pension de famille avec des pratiques de durabilité qui sont prodiguées, dispensées. »

Il est également envisagé de traduire les modules de formation en langues polynésiennes, mais aussi en anglais et… en Vanuatais, car cet univers virtuel sera aussi accessible aux jeunes du Vanuatu qui voudraient se former aux métiers hôtellerie et restauration.

Le projet a pour vocation de se développer de manière plus immersive dans les années à venir. « Notre ambition, c’est de poursuivre, voir plus loin et faire un véritable métavers avec des situations de simulation pour aider les jeunes à se confronter à la réalité du métier et monter en compétences ». Encore en cours de développement, le Métavers du Pacifique, annoncé comme un outil gratuit et accessible à tous, devrait être ouvert au public en juin 2024.