Un espace dédié aux matahiapo à la Croix Rouge

L’objectif de ce centre est de combattre l’isolement auquel fait face les matahiapo en favorisant les rencontres et les échanges, grâce à un environnement chaleureux et pédagogique. Jeux de société, jardinage ou encore atelier couture, tous les mardis, mercredis et jeudis, l’équipe propose un programme établi en fonction des envies et des besoins des seniors.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

“On a teinté des paréos pour les vendre, on a fait des confitures de papayes et de bananes. (…) Cela permet de faire passer le temps plutôt que de rester à rien faire à la maison” confie Rea Noho, senior du fare Puarama.

Pour pouvoir bénéficier d’un tel programme, les matahiapo doivent être autonomes et ils ne doivent pas nécessiter d’une assistance médicale. Et si une partie des dépenses est à la charge des personnes âgées, la plus grande partie est assumée par la Croix Rouge. “C’est 500 Fcfp la demi-journée. S’ils viennent du mardi au jeudi, c’est 1 000 Fcfp la semaine, et s’ils s’inscrivent en abonnement illimité, à savoir trois demi-journées par semaine, c’est 3 000 Fcfp le mois” explique Manon Daugan, responsable de l’espace seniors de la Croix Rouge.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Pour la deuxième année consécutive, le fare Puarama organisait une journée portes ouvertes ce jeudi 17 octobre, de 9 heures à 13 heures. Plusieurs réalisations des neuf matahiapo que compte le centre étaient proposées à la vente.