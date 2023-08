Teahupoo : Un cours d’apnée et de « survie en surf » pour les amateurs de grosses vagues

Il a coaché certains des surfeurs actuellement en compétition sur la Shiseido Tahiti Pro 2023. Felipe Toledo, Yago Dora, les frères Alejo et Santiago Muniz… Ricardo Taveira, surfeur et instructeur d’apnée brésilien, viendra dispenser du 25 au 27 août à Teahupoo un cours spécialement axé sur les techniques d’apnée lors des sessions de surf en gosses conditions. L’aboutissement de plusieurs années de collaboration, à Hawaii, avec quelques-uns des boys de Teahupoo, qui participeront eux aussi au cours.

Ricardo parcourt le monde avec ce cours, qu’il dispense depuis une quinzaine d’années. Un partage d’expérience naturel pour lui, qui a sillonné le reef à Hawaii et a été confronté à ses propres limites. « J’ai d’abord commencé à coacher mes amis, puis mes collègues qui surfaient du gros sur le North Shore, raconte-t-il. Ça s’est étendu à des surfeurs internationaux, et j’ai eu des possibilités pour aller dispenser des cours à l’étranger » .

Pendant des années, il enseigne principalement les techniques pour retenir son souffle sous l’eau, le plus longtemps possible. « Ensuite, j’ai ajouté d’autres éléments comme les choses à connaître pour effectuer un sauvetage, j’ai intégré les scénarios d’urgence, pour que les surfeurs à l’eau soient capables d’aider les autres en cas de pépin » , explique-t-il. Également instructeur de plongée pour la Croix-Rouge, il s’est rendu compte que son cours était aussi bénéfique en dehors de l’eau.

« On travaille beaucoup sur la physiologie. Comment fonctionne notre système respiratoire, comment l’améliorer, c’est la base à savoir. Il y a des exercices d’apnée dynamique, des exercices statiques, des exercices en condition de stress » , poursuit-il. L’idée est de simuler les conditions de stress en imaginant qu’une série de vagues force à la respiration en mode survie. « On travaille sur l’hyperventilation avec le diaphragme, une technique typique quand on doit faire face à une série de vagues et peu de temps pour respirer » .

Le cours est ouvert à tous ceux qui passent du temps dans l’eau : surfeurs, nageurs, plongeurs, et à tous ceux qui veulent mieux respirer. « C’est sur ce dernier point qu’il faut insister. Les conseils que je peux donner s’appliquent à tout le monde indépendamment du niveau. La gestion de la peur et de l’anxiété, ce n’est pas que dans l’eau, et ça passe sutout par la respiration, conclut Ricardo. Là dessus, je peux aider » .

Le cours « Apnée et survie en surf » aura lieu à Teahupoo du 25 au 27 juillet.

Plus d’informations en cliquant ici.