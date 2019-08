Un concours de pêche à la ligne pour la bonne cause

Samedi dernier, dès 5 heures du matin, les passionnés de pêche à la ligne ont tenté d’appâter le plus gros poisson possible. Et pour avoir un peu plus de chance, chacun était venu avec son petit matériel.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Le comité a comptabilisé 22 inscrits pour cette journée, des adultes mais aussi des enfants venus de toute la commune de Hitiaa o te ra. À travers cette opération, Tehau Toun Young a souhaité fédérer les pêcheurs, et les sensibiliser ainsi que leur famille à la préservation de l’environnement. “Il n’y a pas eu que le concours de pêche, mais aussi le concours de ramassage de déchets avec les enfants. C’est pour montrer à nos pêcheurs que si on continue de polluer nos plages, notre génération future sera pénalisée et ne pourra plus aller à la pêche” explique Tehau, membre de l’association Nova.

Et cette opération n’était pas un simple concours de pêche. Les fonds récoltés serviront à préparer une journée récréative pour des enfants défavorisés à la fin de l’année. “Peut-être avant les vacances de décembre… Tous les enfants qui seront présents sur Anapu, viendront à cette journée, seront invités” poursuit Tehau.

C’est un pêcheur de Mahaena qui a remporté cette première édition. La prochaine est prévue en novembre, selon le calendrier lunaire et la météo. Tous les concurrents du jour attendent la deuxième édition avec impatience, et les organisateurs espèrent voir les pêcheurs à la ligne d’autres communes de Tahiti, participer à cet événement.