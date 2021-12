Un concert de Noël en hommage au personnel soignant

Il y a encore quelques mois, la nef du CHPF accueillait les malades de la covid en plein pic épidémique. Ce vendredi, c’est dans cette même nef que le Conservatoire a tenu à rendre hommage aux personnels de santé. Une cérémonie pour rappeler les efforts et les sacrifices consentis durant plusieurs mois. Des épreuves qui ont révélé la persévérance des effectifs pour Claude Panero, la directrice de l’établissement : “j’ai dis qu’on ne pouvait pas tourner la page parce que ce fut une année si extraordinaire qu’il vaut mieux en écrire une autre et finalement tirer un enseignement de cette année et se sentir plus fort, parce que l’avenir est incertain. On sait aujourd’hui qu’on est prêts pour des défis futurs. La façon dont nous avons géré la crise a permis de distinguer notre établissement dans tous les établissements hospitaliers de la République”.

Des sapins décorés par chaque service de l’hôpital ont illuminé la nef (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

C’est donc par le chant que le Fare Upa Rau a humblement témoigné sa reconnaissance.

Sur place, le président du Pays a tenu à offrir un présent apprécié de tous : le personnel féminin sera exempté de travail le 24 décembre. Quant aux hommes employés au CHPF, ils pourront bénéficier de leur après-midi de libre.