Un collectif manifeste contre l’insécurité dans les rues de Papeete

Le petit groupe a effectué une marche dans les rues de la capitale, en brandissant des écriteaux. « Caméras en panne, éclairage absent », « sécurité, où es-tu ? », pouvait-on notamment lire.

« C’est une première manifestation », a indiqué Marcy Pautehea à l’origine de ce mouvement de grogne. « J’ai été agressée il y a deux mois lors d’un vol à l’arraché dans une ruelle de Papeete en pleine semaine. Je me suis retrouvée avec 2 semaines d’ITT (…) On ne protège pas la population (…) C’est un grand fléau », a-t-elle ajouté.

En cause, selon elle : le manque d’éclairage, de nuit, dans les rues de la capitale et le faible nombre de caméras de surveillance qui sont régulièrement « en panne ».

« Le tavana de Papeete est le premier magistrat qui a la compétence de la sûreté et de la sécurité de sa population. Et il a failli à son devoir », a-t-elle déclaré.

Marcy Pautehea a en outre réclamé un meilleur accompagnement des victimes, davantage de suivi des plaintes déposées par celles-ci, ainsi que plus de moyens pour identifier et appréhender les auteurs de violences et de vols.

« Je fais appel à madame la procureure (…) Il faut changer le système. Il faut appeler les victimes. Donnez-leur quelque chose pour espérer. Là, c’est zéro. C’est un double traumatisme (…) Non seulement vous avez le traumatisme de l’agression que vous avez subie, votre vie change, mais, par-dessus le marché, où en est la plainte ? Est-ce qu’elle a été traitée ? » s’est-elle interrogée avant de conclure : « Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous demandons la sécurité pour tous ».