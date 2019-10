Un centre pour accompagner les personnes obèses va ouvrir à Tahiti

Le centre Ora ora accueillera début 2020 ses premiers patients. Face au problème grandissant de l’obésité et de ses conséquences sur la santé, cet hôpital de jour se fixe comme mission le suivi et la réadaptation des personnes obèses. Il pourra accueillir 16 patients par jour : “on va s’adresser à des patients qui sont pris par leur obésité, qui ont des difficultés à s’en sortir, qui néanmoins souhaitent s’en sortir. (…) il s’agit de faire une approche complètement autre qui associe une approche biomédicale mais associée à une approche psychologique, psycho-sociale, une approche physique et aussi une approche diététique c’est-à-dire revoir son rapport à l’alimentation mais sans parler de régime, simplement changer sa façon de vivre son quotidien”, explique Daniel Monconduit, anthropologue, Kinésithérapeut.

Les médecins spécialistes et autres intervenants vont se former à ce que le Dr Frédéric Sanguignol de la clinique de Bondigoux appelle l’éducation thérapeutique. Car l’obésité est une maladie difficile à soigner. Elle nécessite une prise en charge individualisée de chaque patient. “L’obésité est une maladie chronique (…) On est devant un enjeu de santé publique majeur et on aurait tendance à dire qu’il y a des solutions miracle (…) Hors ce n’est pas le cas, c’est une maladie difficile à soigner qui nécessite des compétences spécifiques, notamment en éducation thérapeutique (…) L’éducation thérapeutique, il y a un rapport de l’OMS qui est sorti en 1998 (…) qui a permis de définir ce qu’est l’éducation thérapeutique. ce sont un certain nombre d’outils qui vont permettre aux patients de mieux auto-gérer sa maladie.”

Des bilans pré opératoires et post opératoires seront aussi prévus en cas de chirurgie de l’estomac. Selon l’équipe médicale, la prise en charge sera en moyenne de 10 à 15 journées d’hospitalisation la première année. Un suivi des patients sera programmé au cas par cas. “Les examens santé on les fera essentiellement s’ils sont techniques, en amont, sur les structures de spécialité médicale, ce qu’on appelle MCO. On va prendre en charge le patient dans sa globalité (…) pour le réadapter, remettre dans son milieu de vie, à domicile, dans les meilleures conditions physiques, mentales, avec un rythme de vie adapté”, détaille le Dr Yves Philippe Brugiroux, spécialiste en Médecine Physique et Réadaptation

Selon le ministère de la santé, au fenua : 70% de la population adulte est en surpoids dont 40% au stade d’obésité.