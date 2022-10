Un Centre de formation des apprentis en Polynésie pour 2023

Habituellement organisé sur la place To’ata au mois de mai, les organisateurs du salon Made in Fenua ont opté cette année pour un site plus grand pouvant donc accueillir des exposants de plus en plus nombreux chaque année.

Le ministre Yvonnick Raffin (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Lors des discours officiels, le ministre des Finances et l’Économie Yvonnick Raffin a annoncé la création dans les mois à venir d’un centre de formation des apprentis en Polynésie. Le dossier est élaboré par la ministre du Travail pour une mise en application envisagée pour le début de l’année 2023 : “Des travaux sont en cours et seront proposés aux législateurs de manière à faire voter des crédits conséquents pour que cet apprentissage voit le jour dès 2023, et de manière conséquente. (…) Tous les textes sont en cours de rédaction. Le budget sera présenté aux législateurs au mois de décembre pour que dès janvier – février 2023, on puisse commencer à démarrer cet apprentissage en Polynésie. (…) L’apprentissage, ce sont des étudiants qui font leurs études et par voie alternée, viennent travailler en entreprise, apprendre le métier. C’est de l’apprentissage sur le terrain”.