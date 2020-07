Un centre aquatique à Papeete en projet

Le site du futur centre aquatique sera idéalement positionné, au cœur de l’agglomération de Papeete, à l’intersection des deux axes définis par le schéma de développement des équipements sportifs. À cet égard, l’équipement accueillera les compétitions et toutes autres activités annexes lors des Jeux. De surcroît, il devra également servir la population pour les divers besoins locaux, soit scolaires, pour les associations et les sportifs principalement.

Dans ce cadre, l’IJSPF a conclu une convention de prestation en décembre dernier, relative à la mission d’études de faisabilité du projet concerné. De plus, le conseil d’administration de l’IJSPF a autorisé, en février dernier, le directeur de l’établissement à signer le contrat de bail projeté.

Au vu de l’envergure de l’opération, un comité de pilotage chargé de valider les choix stratégique et de surveiller le déroulement du projet a été créé, composé notamment du ministre en charge de la jeunesse et des sports, du ministre de l’économie et des finances, du maire de Papeete, du Président du conseil d’administration de la mission catholique (CAMICA), et du Président du Comité olympique de la Polynésie française.

Les autres sujets dans le compte-rendu du Conseil des ministres :



– Projet de loi du Pays concernant les délais applicables aux opérations d’investissements communaux financés par le Pays

– Restriction des conditions d’admission des navires de plaisance étrangers

– 2 projets d’investissement du secteur de la pêche soutenus par le Pays

– Attribution d’une subvention de fonctionnement en faveur de la fédération tahitienne de sports subaquatiques de compétition

– 5 projets d’investissement d’entreprises soutenus par le Pays

– Indice des prix à la consommation : baisse de 0,4% en juin

– Opération Timiona 2.2 : subvention à l’OPH pour la réalisation de logements

– Soutien au comité polynésien des maisons familiales rurales (CPMFR)

– Demande de reconnaissance de 9 titres à finalité professionnelle préparés au CFPA

– Contrôles de biosécurité pour lutter contre l’introduction de l’insecte nuisible oryctes rhinoceros

– Soutien à la création audiovisuelle

– Subventions dans le cadre du dispositif d’aide au digital

– Bilan de la campagne de rapatriement des déchets ménagers spéciaux

– Journées de la bande dessinée sur le thème de l’eau

– Soutien aux familles durant la crise sanitaire : point sur l’activité du Fonds d’action sociale

– Oncologie : prolongation pour une subvention d’investissement en faveur du CHPF

– Soutien à l’association Amazones Pacific

– Projet de loi du Pays relatif à l’exercice de la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale

– Limitation de la durée de prescription des médicaments à base de tramadol par voie orale

– Subventions de fonctionnement en faveur d’établissements publics d’enseignement de la Polynésie française

– Modification de la carte scolaire des enseignements du second degré public

pour l’année scolaire 2020-2021 : liste des mesures nouvelles

– Dispositif d’aide au logement pour les étudiants (ALE) au titre de l’année universitaire 2019-2020

– Point sur la réalisation du lycée de Moorea