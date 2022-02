Un bus itinérant à la rencontre des demandeurs d’emploi

Depuis le mois d’octobre, le bus du service de l’emploi et de la chambre du commerce se déplace au plus près des quartiers pour accompagner ceux qui sont à la recherche d’un travail. C’est à la mairie de Faa’a que le bus s’est installé vendredi. L’agence mobile circule depuis six mois pour aller à la rencontre de tous ceux qui ne peuvent pas faire le déplacement jusqu’en ville.

Mais vendredi matin, peu de postulants se sont présentés. Certains d’entres eux confient peiner à trouver un poste durable. “Je suis un peu découragée mais toujours en forme pour aller frapper à la porte et demander de l’emploi”, explique l’une des postulantes. “Avoir un CDI, ce n’est pas facile. J’ai des enfants et mon tane fait des petits boulots, au noir”.

Sur place, une conseillère accompagne les postulants dans leurs démarches (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Pourtant, à ce jour, le service de l’emploi propose 500 offres. C’est la difficulté à monter un dossier et le manque de matériel qui font souvent défaut. Le bus offre ainsi un accompagnement grâce à la présence sur place d’un conseiller. Une aide bienvenue. Car selon Rava Taruoura, assistante emploi et insertion à la mairie de Faa’a, pour “la plupart des chercheurs d’emplois, ce sont plutôt les CV et les lettres de motivation qu’ils ne savent pas faire”.

Chaque jour de la semaine, le bus change de commune. Six escales autour de Tahiti sont prévues d’ici la fin du mois.