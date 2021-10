Un bus de la création d’entreprise et de l’emploi

Plus besoin de se déplacer : l’agence mobile permettra aux conseillers de la CCISM et du Service de l’Emploi d’informer la population au plus près, de faciliter les démarches et d’orienter au mieux la population.

Pour la CCISM cette démarche permettra d’apporter un accompagnement et un suivi personnalisés adaptés à tous les projets de création ou de développement d’entreprise (demande d’information, formalités de création, de modification ou de radiation, élaboration d’un business plan, montage de dossier de demande d’aides…).

L’autre mission de ce bus pour le Service de l’Emploi, sera de permettre aux usagers d’effectuer leurs démarches de recherches d’emploi : mise à jour de profil, remise d’attestations, d’accéder à des prestations de service, d’être orienté pour obtenir un suivi plus personnalisé au besoin, d’échanger sur les offres d’emploi, et être mis en relation, s’informer sur l’agenda des formations.

Ce nouveau bus chefs d’entreprise, aux porteurs de projet, aux demandeurs d’emploi et aux travailleurs handicapés.

La collaboration, les moyens mis en oeuvre et les ressources mobilisées, ont permis la mise en place du partenariat CCISM / Service de l’Emploi et l’acquisition de ce bus appartenant à l’origine à la CPS qui se voit offrir une seconde vie dans le but de répondre au mieux aux besoins de leurs ressortissants.

Avec ce bus, les professionnels de la création d’entreprise, de l’emploi et de la formation viennent à la rencontre des usagers pour les aider à concrétiser leur projet d’entreprise et les accompagner pour bâtir leur avenir professionnel.

Le bus de la création d’entreprise et de l’emploi, fera escale à Punaauia, Tautira, Papara, Arue, Faa’a, Paea, Vairao, Mataiea, Papeari, Papenoo/ Hitia’a et Pirae. Un calendrier des tournées sera diffusé sur les supports de communication de la CCISM et du Service de l’Emploi, précisant les dates et horaires de chaque escale.

Le bus utilisé est l’ancien bus de la CPS. Le bus a été entièrement aménagé et équipé. Il offrira à ses passagers, le confort d’un espace d’accueil et une connexion internet. Un espace d’accueil extérieur sera également aménagé pour recevoir les travailleurs handicapés.