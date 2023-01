Un baptême de l’air civil pour la première promotion des EAJ

Ces 9 garçons et 4 filles âgés de 14 à 19 ans font partie de la première promotion, au Fenua, des EAJ. Ce projet a pour finalité de « développer des liens avec la jeunesse à travers l’aéronautique, les valeurs de l’aviateur, l’histoire de l’armée de l’Air et de l’Espace et ses traditions, via des activités un mercredi sur deux, hors vacances scolaires », comme l’explique le Détachement Air 190 de Tahiti-Faa’a, dans un communiqué.

Après plusieurs cours théoriques, ces 13 jeunes ont pu effectuer leur premier baptême de l’air à bord d’avions de types Piper et Cessna. « Un passage incontournable de leur immersion dans le monde de l’aéronautique et du spatial », poursuit le communiqué.

Ils ont en outre eu l’opportunité de visiter la tour de contrôle de l’aéroport d’où ils ont pu « prendre conscience du rôle indispensable des contrôleurs aériens notamment pour éviter tout accident ».

Ces « jeunes ont suivi toutes les étapes primordiales avant d’effectuer un vol et ont ainsi pu restituer toutes les connaissances techniques acquises lors des précédentes sessions ».