L’arrêté suspend cet animateur « d’exercer, à quelque titre que ce soit, en centres de vacances ou de placement de vacances et en centres de loisir sans hébergement ». Selon le ministère de la Jeunesse et des Sports que TNTV a contacté, la Direction de la jeunesse et des Sports a reçu, au mois de juillet, un signalement accusant l’animateur d’attouchements sur un enfant.

« Pour protéger les jeunes, nous avons pris cet arrêté d’urgence afin d’éviter que cette personne ait de contact avec d’autres enfants, le temps que l’enquête puisse se faire », indique-t-on au ministère. Le parquet de Papeete a également été saisi de l’affaire.

Cette suspension de l’animateur est limitée, pour l’heure, à une durée de 6 mois, « sauf si l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales », indique l’arrêté. Dans ce cas de figure, « la présente mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente ».

« La protection des mineurs en accueil collectif est l’une de nos priorités », souligne auprès de TNTV, depuis les îles Salomon où elle est en déplacement dans la cadre des Jeux du Pacifique, Nahema Temarii.

Si ce dossier a été rapidement traité par les divers services concernés, ce n’est pas toujours le cas, ajoute la ministre, qui compte agir dans ce domaine. « J’ai rencontré le procureur général il y a quelques mois et il a été question que la Direction de la Jeunesse et des Sports passe une convention avec le parquet de Papeete, car on ne peut pas laisser durer des procédures avec de tels enjeux ; laisser la possibilité à ces personnes de continuer à nuire à nos enfants. L’idée, c’est de faciliter le traitement de ce type d’affaires pour permettre au gouvernement et aux services concernés d’intervenir le plus rapidement possible », précise Nahema Temarii.