Un avion d’Air Caraïbes attendu pour une première evasan de patients

Spécialement affrété par l’Etat, un vol French bee opéré par un appareil de la compagnie Air Caraïbes (du groupe Dubreuil qui compte aussi French Bee), est attendu cette nuit, peu avant minuit, pour une évacuation sanitaire vers la métropole.

Converti en “avion civière” et doté de matériel de respiration et de bouteilles d’oxygène, cet Aircraft est particulièrement adapté aux patients sévèrement atteints de la Covid-19. Son altitude cabine plus basse présente aussi l’avantage d’être un peu plus confortable pour les passagers. L’appareil a d’ailleurs déjà effectué plusieurs missions de ce type aux Antilles.

Depuis le 14 août, plus de 110 patients atteints de forme grave du Covid ont été évacués des Antilles vers les hôpitaux d’Ile de France. Le groupe souligne pouvoir compter sur les “moyens mutualisés” des deux compagnies disposant d’une flotte identique (A350), et de “l’agilité nécessaire à la réalisation de ces opérations délicates”.

À bord, une équipe de soignants viendra examiner les patients en réanimation au CHPF. Une dizaine de cas les plus urgents repartiront à bord du même appareil dès vendredi. Selon le groupe, il s’agit de la “première opération de ce type jamais réalisée” sur un vol PPT/ORY.