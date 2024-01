Après une période de dépression, l’acteur de 27 ans, qui interprète le rôle de Kévin Bélesta dans la série télévisée, a souhaité mettre « entre parenthèses » sa carrière. Sur ses réseaux sociaux, il a annoncé son nouveau projet : rejoindre la Polynésie en bateau-stop.

« Le but, ça va être de monter sur des bateaux de particuliers, des bateaux qui font du convoyage (…) Mais des bateaux à voiles. Je ne pars pas sur un bateau de croisière. Le but, ce n’est pas de dormir au soleil. Je veux vraiment travailler, apprendre et naviguer », indique-t-il tout en précisant qu’il ne « connait pas grand-chose de la voile ».

« Je dis Tahiti, mais je ne sais pas vraiment où je vais aller. En tout cas, je vais par là-bas (…) Je vais peut-être aller des fois au bout de moi-même », ajoute-t-il.

Dans sa dernière vidéo, postée il y a un jour, il a indiqué avoir trouvé un bateau et son équipage qui ont accepté de l’embarquer. Le navire le mènera aux Antilles, dans un premier temps. Une navigation de 50 jours selon lui.