Un abri-école et une nouvelle cantine scolaire à Takaroa

Le haut-commissaire et le président sont accompagnés des ministres, Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de la culture, de l’environnement, des ressources marines, en charge de l’artisanat ; René Temeharo, ministre des grands travaux, des transports terrestres, en charge des relations avec les institutions ; Christelle Lehartel, ministre de l’éducation et de la modernisation de l’administration, en charge du numérique ; ainsi que du Tavana Hau de l’État, Frédéric Sautron. Ils ont été accueillis à l’aéroport par le maire Panaho Temahaga et son conseil municipal, ainsi que par le maire délégué de Takapoto qui a rejoint l’île de Takaroa pour la circonstance. L’ensemble des autorités s’est rendu au village sur le site où sont construits le nouvel abri-école et la nouvelle cantine scolaire.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Le nouvel abri-école est capable d’abriter près de 700 personnes en cas d’intempéries. Cet abri sera occupé chaque jour, par 6 classes élémentaires et une infirmerie. Juste à côté de l’abri, une nouvelle cantine scolaire a également été construite. Cet ensemble immobilier financé par le FIP représente un investissement total de 557 millions de Fcfp.

Le maire Panaho Temahaga et le président Edouard Fritch ont tenu à saluer et féliciter le travail amorcé par l’ancienne mairesse de Takaroa, Teapehu Teahe, qui a initié ces deux projets utiles aux familles de Takaroa et très attendues. En outre, le président a souligné, dans son discours, combien il est heureux de constater la bonne cohésion existante au sein de la population de ce magnifique atoll : “Vivre au sein d’une même communauté, en harmonie et en paix, est un bienfait pour tous”.