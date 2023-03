Ucar Pacific, une application pour faciliter vos déplacements

L’idée a déjà séduit 3000 Polynésiens en 4 jours à peine. L’application Ucar Pacific est en route. Elle fonctionne de la même manière que la plateforme mondialement connue. En quelques clics, vous pouvez désormais être mis en relation 24h/24, 7 jours / 7, avec un chauffeur. Il vous emmènera à destination. Les paiements, eux, se font en ligne. A l’origine de cette nouvelle application, deux entrepreneurs.

« On a utilisé cette application lors d’un voyage aux Etats-Unis et on s’est dit pourquoi ne pas le faire ici, chez nous, au Fenua. On a creusé l’idée et voilà où nous en sommes aujourd’hui », se félicite Jessy Salmon, co-fondateur de la plateforme.

« Il fallait répondre aux problématiques de mobilité que ce soit pour les résidents ou les touristes », poursuit Teva Teihotaata, second co-fondateur, « on a tendance à l’oublier mais on est 280 000 en Polynésie mais il y a plus de 150 000 touristes sur les routes ».

Répondre à la problématique de la mobilité au fenua, c’est tout l’enjeu de cette nouvelle application qui intéresse également le secteur touristique.

« Quand ils viennent en location de vacances, nos touristes n’ont quelques fois pas besoin de voiture de location pendant la durée de leur séjour. Ils ont besoin de quelques transferts. Joindre les taxis peut être compliqué par téléphone car ils n’ont que accès à Internet. Donc avoir une application qui permet de se géolocaliser et d’indiquer au chauffeur où l’on se trouve, c’est très pratique », estime Émily Biotteau-Colas, « référente meublés tourisme ».

« Les taxis ne peuvent pas travailler avec Ucar dans le cadre actuel »

Mais qu’en pensent les chauffeurs de taxi justement ? Invités à se joindre à la conférence de presse ce lundi matin, ils étaient les grands absents. Si l’application compte déjà certains chauffeurs assermentés, tous n’adhèrent pas à l’idée. Le président du syndicat des taxis estime même que cette nouvelle plateforme est dans l’illégalité actuellement.

« Il y a eu 5 réunions et, cette semaine, il devait y avoir une rencontre avec les représentants du Ucar et la Direction des transports terrestres pour finaliser et homologuer cette application. A partir de là, on pouvait travailler ensemble mais si elle n’est pas homologuée, on ne pourra pas. Les taxis ne peuvent pas travailler avec Ucar dans le cadre actuel », indique Calixte Guilloux.

Les gérants d’Ucar Pacific assurent, eux, que leur activité est légale. De son côté, la Direction des transports terrestres se dit surprise du lancement officiel de l’application sans que celle-ci respecte la réglementation en vigueur en Polynésie. Elle annonce que des actions seront engagées si la société ne se met pas en conformité. Ucar Pacific fait savoir qu’une rencontre est prévue, mardi matin, avec les autorités du Pays.