Trois médailles d’or pour la Polynésie au Salon de l’Agriculture

C’est l’un des moments phares du Salon de l’Agriculture : le prestigieux concours général, récompensant une année entière de travail des agriculteurs. Après avoir été examinés anonymement par un jury, les produits ultramarins ont été primés dans de nombreuses catégories.

Bilan de ce Salon 2024 pour le fenua : neuf médailles dont trois en or, mieux que l’an passé où la délégation polynésienne avait obtenu six récompenses, dont la moitié en or.

Le rhum polynésien s’est une nouvelle fois illustré. La distillerie Avatea de Paea s’offre deux récompenses, une en or et une en argent. Le domaine Pari Pari de la Distillerie de Tahaa s’offre deux médailles, en argent et en bronze. Du côté de Moorea, Manutea se classe 3e.

Le président du syndicat des rhums de Polynésie française Marotea Vitrac s’est montré satisfait de la moisson. « Il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, mais c’est vrai qu’entre le mondial du rhum il y a dix jours, le Salon de l’Agriculture ici et les concours généraux où on rafle tout, on peut dire qu’on est sur une très bonne dynamique » , a-t-il déclaré.

La vanille Polynésienne s’est aussi démarquée, avec deux médailles d’or pour Vanylle Tahiti et Manutea Vanille. Royale Vanille remporte l’argent.