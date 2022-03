Trente-cinq “fare OPH” pour Hao et Kaukura

Sur proposition du Vice-président et ministre du Logement, le Conseil des ministres a approuvé l’attribution d’une subvention d’investissement en faveur de l’Office Polynésien de l’habitat pour financer les travaux de construction de « fare » OPH en bois sur des parcelles viabilisées à Hao et à Kaukura, dans l’archipel des Tuamotu.

Ces opérations s’inscrivent dans une démarche de valorisation des terres domaniales, pour permettre aux populations natives des îles de s’installer durablement dans leur cadre de vie. Pour ce faire, un programme d’études de viabilisation de parcelles a été initié en 2016 sur les terres domaniales du Pays situées dans les archipels éloignés. Les bénéficiaires pourront ainsi prétendre à une aide financière au logement en habitat dispersé, en vue d’y édifier un « fare » OPH sur les parcelles mises en location-vente.

A Hao, la parcelle domaniale, d’une superficie de 26 492 m², est située à trois kilomètres du village et accessible directement depuis la route principale. L’OPH prévoit de construire huit « fare » de type F3, sept de type F4 et enfin, cinq de type F5 sur les vingt lots viabilisés de 900m² du programme, ainsi que deux espaces verts de 3000 m² avec accès commun à la plage. La durée prévisionnelle des travaux est de quatre mois et la subvention d’investissement s’élève à 304 420 173 Fcfp.

La seconde opération se situe à Kaukura, sur la parcelle domaniale d’une superficie de 118 320 m², à un kilomètre du village et parfaitement desservie par un chemin praticable depuis la route communale. L’OPH y réalisera un programme de quinze lots viabilisés de 700m², lequel accueillera huit « fare » de type F3, trois de type F4 et enfin, quatre de type F5. La durée prévisionnelle des travaux de construction des « fare » est de quatre mois et la subvention d’investissement octroyée à l’OPH s’élève à 261 809 072 Fcfp.

Ces opérations sont financées à hauteur de 50% par l’Etat et à 50% par le Pays.