Transports en commun : une reprise sous certaines conditions pour les usagers

Compte-tenu de la réduction de 50% de l’offre de places offertes pour des raisons sanitaires et de la reprise constante de la demande, il faudra se prémunir de la saturation du réseau Tere Tahiti.

Pour cela et dans un premier temps, seuls les travailleurs, les scolaires (lycéens circulant sur le réseau régulier), les étudiants et les personnes disposant d’un justificatif d’urgences médicales seront acceptés à bord des véhicules, en heures de pointe entre 5 heures et 8 heures du matin et entre 15 heures et 18 heures l’après-midi.

Les autres usagers du réseau Tere Tahiti devront différer leur déplacement et organiser leurs activités en heures creuses, entre 8 heures et 15 heures.

Par ailleurs, et dans un second temps, il pourrait être recommandé aux entreprises et administrations d’organiser le temps de travail de leurs effectifs pour accompagner le lissage des heures de pointes et limiter la congestion urbaine et la saturation du réseau Tere Tahiti.

Pour les déplacements de grande proximité (moins de 3 kilomètres), d’autres modes de déplacements actifs peuvent également être privilégiés par la population : marche, trottinette, vélo, vélo à assistance électrique sont autant de moyens économiques et recommandés par le Schéma de prévention et de promotion de la santé 2018-2022 qui rappelle par ailleurs que « le transport actif est la façon la plus simple d’intégrer de l’activité physique au quotidien« . Compte tenu de la part des dépenses liée aux déplacements automobiles dans le budget des ménages polynésiens (2ème poste budgétaire – 18% – selon l’étude budget des famillles 2015 de l’ISPF), le service public de transports en commun et les alternatives éco-mobiles constituent des outils de choix pour se déplacer à moindre frais.

Une communication spécifique régulièrement renouvelée auprès de l’ensemble des usagers sera pérennisée afin de très fortement recommander le port du masque, l’acquisition d’une carte de transport rechargeable et d’éviter les échanges de monnaie avec le chauffeur.

Aussi, certaines lignes telles que la n°30 au départ de Tahiti Iti et à destination de Papeete sont renforcées pour permettre aux travailleurs de rejoindre la zone urbaine de Papeete. Il convient de préciser, cependant, que l’ensemble des lignes ne peuvent pas être renforcées, car cela nécessiterait une flotte de près de 500 véhicules qui aurait été largement surdimensionné et bien trop coûteuse en fonctionnement normal.

